ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مساء يوم الأحد.



وكانت بعض مباريات التصفيات قد تأجلت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليحدد لها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مواعيد لاحقة.

المباراة المرتقبة ستقام على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة صباحا بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد نظيره الكولومبي خامسا بـ14 نقطة.

تنقل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية عبر شبكة قوات "بي إن سبورتس" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تحدد الشبكة العالمية القناة التي ستبث من خلالها مباراة البرازيل ضد كولومبيا، لكنها ستكون متاحة أيضا عبر خدمة "beIN Sports connect".