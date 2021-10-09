«يد الزمالك» يحصل على المركز الخامس بكأس العالم للأندية بعد اكتساح الوحدة السعودي 42-22.. وهنداوي يحصد جائزة الأفضل

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزا مستحقا على الوحدة السعودي بنتيجة 42- 22 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

قدم الزمالك شوطا جيدا من الجانب الدفاعي والهجومي، واستطاع الفريق أن يسيطر على مجريات اللقاء منذ الثواني الأولى، وقدم خماسي الفريق أكرم يسري وسيف الدرع وخالد وليد ويحيى الدرع وكريم هنداوي أداء جيدا للغاية في الشوط الأول.



وبدأت المباراة بحذر بين الفريقين قبل أن يسيطر الزمالك على مجريات اللقاء، وأخذ الفارس الأبيض الأفضلية وأحرز الهدف الأول عن طريق أكرم يسري قبل أن يعزز خالد وليد تقدم الزمالك، ونجح كريم هنداوي في التصدي للانفراد من مهاجم الوحدة.



وواصل الزمالك تفوقه في اللقاء وزاد الفارق إلى 4 أهداف في أول 8 دقائق من بداية اللقاء، وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الأول زاد الفريق الأبيض الفارق مع الوحدة السعودي إلى 6 أهداف وسط تألق ملفت للنظر لأكرم يسري الذي أحرز 7 أهداف إلى جانب كريم هنداوي الذي تصدى لأكثر من هدف للوحدة.



وبعد مرور 15 دقيقة حاول الوحدة السعودي استغلال النقص العددي في صفوف الزمالك بعد إيقاف خالد وليد لمدة دقيقتين ولكن تألق كريم هنداوي وتصدى لرمية 7 أمتار، ونجحت خبرة لاعبي الزمالك في الحفاظ على فارق الـ9 أهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة 19-10.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء واستطاع الفريق أن يوسع الفارق إلى 12 هدفا بعدما وصلت النتيجة إلى 29-17 لقاء الفريق الأبيض.



وواصل الثنائي كريم هنداوي وأكرم يسري تألقهما في اللقاء وتصدى الأول لكثر من فرصة هدف للفريق السعودي، بينما زاد الثاني سجله التهديفي في اللقاء، ودفع المدير الفني الإسباني أوليفر روي في الشوط الثاني ببعض اللاعبي الجدد وشارك وسام نوار ومودي ولوكا وبكار.

ونجح لاعبو الزمالك في زيادة الفارق إلى 17 هدفا ليتأكد حصد الفريق للمركز الخامس في البطولة عن جدارة واستحقاق، لتنتهي المباراة بنتيجة 42- 22 لصالح الزمالك



وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

توج كريم هنداوي حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الوحدة السعودي ببطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.