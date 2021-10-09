شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع عمار حمدى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من عمار حمدى لاعب الفريق التركيز فى الملعب فقط وعدم الإنشغال بأية أمور أخرى، موضحا له أن الجهاز الفني سيدفع به فى المباريات فى التوقيت المناسب وفقا لوجه نظر الجهاز الفنى.

وأكد مدير الكرة لـ عمار حمدي، أن الفرصة ستأتي له طالما يشارك ويجتهد في التدريبات ويؤدي ما عليه، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني طلب إعادته بعد إنتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندرى فى الموسم الماضي.

وشهدت الفترة الماضية تناول أنباء حول غضب عمار حمدي بسبب عدم ظهوره في مباريات الفريق الرسمية حتى الآن، حيث غاب عن مباراتي طلائع الجيش في السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.

ويستعد الأهلي للسفر يوم 14 أكتوبر الجاري للنيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني يوم 16 من الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.