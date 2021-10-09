شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخصص برنامج بدنى لتجهيز محمد شريف لانطلاقة الأهلى الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى برنامج بدنى لتجهيز محمد شريف مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب حيث انتظم فى تدريبات المارد الأحمر بالأمس لتجهيزه لمواجهة الحرس الوطنى بدوري أبطال أفريقيا، عقب حصوله على راحة 3 أيام بعد خروجه من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض مواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع محمد شريف أن يسجل هدفى فوز الفراعنة بالمباراة الودية أمام ليبيريا التى شهدت الظهور الأول لكيروش فى تدريب المنتخب خلفاً لحسام البدرى.

وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى قد حرص على الاجتماع بمحمد شريف مهاجم فريقه عقب مباراة السوبر التى خسرها المارد الأحمر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش، موسيمانى طالب هداف فريقه بغلق صفحة السوبر ونسيان كل أحداثها مؤكدًا للاعب ضرورة أن يتقبل الانتقادات الجماهيرية التى طالته عقب إهداره انفراد خلال أحداث المباراة وكذلك إهداره ركلة ترجيح كانت الأخيرة فى المباراة والتى أعلنت فوز الطلائع بالسوبر مشددًا على أنه يثق فى قدراته ويعلم جيدًا أن أى مهاجم معرض لحالة سوء التوفيق.

ورفض موسيمانى نبرة الحزن التى ظهرت على محمد شريف أثناء الجلسة مؤكدًا له أن ثقته فيه كبيرة وأنه كان سببًا فى تتويج الأهلى بدوري الأبطال الأفريقى بالنسخة الاخيرة بأهدافه المؤثرة التى منحته لقب هداف البطولة وكذلك دوره المؤثر فى بطولة السوبر الأفريقى حينما سجل هدف الفوز بالبطولة أمام نهضة بركان المغربى مشددًا على أنه رغم خسارة بطولة الدوري إلا أن أهداف اللاعب كانت سببًا مباشرًا فى فوز الأهلى بالعديد من المباريات ونجاحه فى تحقيق رقم قياسى بالتتويج بلقب هداف الدوري برصيد 21 هدفًاً إنجازًا يتطلب منه أن يتمسك بالاصرار والعزيمة ليستعيد مستواه ويرد على كل منتقديه.

ومن جانبه وعد محمد شريف مدربه الجنوب أفريقى أن يرد على كل الانتقادات فى أرض الملعب بأهدافه ويغلق صفحة السوبر للتركيز فى المرحلة المقبلة مع الاهلى لمصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة بطولتين على التوالى.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب 48 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، من بينها 31 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية ومباراتين بكأس مصر فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى ومباراة بالسوبر المحلى مسجلا 28 هدفا، بواقع 21 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.