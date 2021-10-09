شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مفاوضات الإسماعيلى والزمالك لحسم ضم محمود شبانة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت مفاوضات مسئولى الإسماعيلى والزمالك مستمرة بشأن انتقال محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض إلى صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير، خاصة فى ظل عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتين مما أدى لعدم القدرة على قيد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها.

ويسعى محمود شبانة لحسم انتقاله لصفوف الإسماعيلى فى انتقالات شهر يناير المقبل، لعدم التواجد على قائمة الانتظار طوال الموسم، لاسيما وإن الإسماعيلى كان أنهى كل شيء لضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية إلا إن الخلاف على مقدم التعاقد وضيق الوقت أدى لتعطل اتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يحسم الأطراف الثلاثة اتمام الصفقة بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، خاصة وإن الانتقالات الشتوية ليست ببعيدة، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب مع الدراويش فى التدريبات بشكل ودى لحين اتمام الصفقة رسميًا.

وكانت فشلت صفقة انتقال محمود شبانة، لصفوف النادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة بسبب إصرار اللاعب على تقاضى مقدم العقد قبل إنهاء الصفقة، وهو ما فشلت اللجنة الفنية للدراويش فى توفيره.

وكان الإسماعيلي قد توصل لاتفاق مع الزمالك على استعارة محمود شبانة موسما واحدا مقابل مليون ونصف المليون جنيه، بسبب أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء.