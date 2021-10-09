ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر خطوة نحو التأهل بعد الفوز على منتخب ليبيا، في المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم افريقيا 2022.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم افريقيا

بهذا الفوز تصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم افريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعد عمرو السولية لاعب وسط المنتخب أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة برصيد 14 استخلاصا وهى الميزة الأهم التى سيبحث عنها المنتخب أمام ليبيا يوم 11 أكتوبر الجارى فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فى الجولة الرابعة، للتصفيات الأفريقية.

وجاء أحمد حجازى وأكرم توفيق لاعبى المنتخب فى الوصافة بـ13 استخلاصا لكل منهما، وفى المركز الثالث جاء محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك بـ12 استخلاصا لكل منهما.

تصفيات كاس العالم افريقيا

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومحمد الننى وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتضم قائمة منتخب مصر فى رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.