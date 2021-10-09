شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف عمر مروش العالمى فى تصفيات كاس العالم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، منتخب مصر للفوز على منتخب ليبيا، في المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم افريقيا 2022.

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الليبى، لتمنح المنتخب ثلاث نقاط غالية في صراع تصفيات كاس العالم افريقيا.

بهذا الفوز تصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم افريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومحمد الننى وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتضم قائمة منتخب مصر فى رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.