شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية أكثر لاعبى المنتخب استخلاصًا للكرة أمام ليبيا.. وحجازى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى عمرو السولية لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى، قائمة أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة فى مواجهة الفراعنة أمام ليبيا التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله عمر مرموش، ليتصدر المنتخب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعد عمرو السولية لاعب وسط المنتخب أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة برصيد 14 استخلاصا وهى الميزة الأهم التى سيبحث عنها المنتخب أمام ليبيا يوم 11 أكتوبر الجارى فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فى الجولة الرابعة، للتصفيات الأفريقية.

وجاء أحمد حجازى وأكرم توفيق لاعبى المنتخب فى الوصافة بـ13 استخلاصا لكل منهما، وفى المركز الثالث جاء محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك بـ12 استخلاصا لكل منهما.

وتضم قائمة منتخب مصر فى رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.