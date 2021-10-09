شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى والكويت الكويتى قبل نهائى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى لكرة السلة في السادسة مساء اليوم السبت، نظيره الكويت الكويتى في نهائي البطولة العربية التي يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر على صالة النادى والصالة المغطاة باستاد برج العرب.
وتأهل الأهلى إلى النهائي على حساب صاحب الأرض الاتحاد السكندرى بنتيجة 78/ 73، بينما جاء تأهل الكويت الكويتى على حساب الزهراء التونسى بعد مباراة ماراثونية انتهت 83/ 80.ونستعرض في التقرير التالى مشوار كلا الفريقين في البطولة العربية..
مشوار الأهلى
الأهلى 162 / 69 شعب حضر موت اليمنى "دور المجموعات"
الأهلى 68 / 49 وداد بوفاريك الجزائرى "دور المجموعات"
الأهلى 82 / 77 الفتح السعودى "دور المجموعات"
الأهلى 84 / 82 بيروت اللبناني "ربع النهائى"
الأهلى 78 / 73 الاتحاد السكندرى "نصف النهائي"مشوار الكويت الكويتى
الكويت الكويتى 83 / 80 الزهراء التونسي "دور المجموعات"
الكويت الكويتى 90 / 69 الغرافة القطرى "دور المجموعات"
الكويت الكويتى 96 / 90 بيروت اللبنانى "دور المجموعات"
الكويت الكويتى 93 / 90 المنامة البحريني "ربع النهائي"
الكويت الكويتى 83 / 80 الزهراء التونسى "نصف النهائي"