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تعرف على مشوار الأهلى والكويت الكويتى قبل نهائى البطولة العربية لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى لكرة السلة في السادسة مساء اليوم السبت، نظيره الكويت الكويتى في نهائي البطولة العربية التي يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر على صالة النادى والصالة المغطاة باستاد برج العرب.

وتأهل الأهلى إلى النهائي على حساب صاحب الأرض الاتحاد السكندرى بنتيجة 78/ 73، بينما جاء تأهل الكويت الكويتى على حساب الزهراء التونسى بعد مباراة ماراثونية انتهت 83/ 80.

ونستعرض في التقرير التالى مشوار كلا الفريقين في البطولة العربية..
  مشوار الأهلى
 

الأهلى 162 / 69 شعب حضر موت اليمنى "دور المجموعات"

الأهلى 68 / 49 وداد بوفاريك الجزائرى "دور المجموعات"

الأهلى 82 / 77 الفتح السعودى "دور المجموعات"

الأهلى 84 / 82 بيروت اللبناني "ربع النهائى"

الأهلى 78 / 73 الاتحاد السكندرى "نصف النهائي"

 مشوار الكويت الكويتى
 

الكويت الكويتى 83 / 80 الزهراء التونسي "دور المجموعات"

الكويت الكويتى 90 / 69 الغرافة القطرى "دور المجموعات"

الكويت الكويتى 96 / 90 بيروت اللبنانى "دور المجموعات"

الكويت الكويتى 93 / 90 المنامة البحريني "ربع النهائي"

الكويت الكويتى 83 / 80 الزهراء التونسى "نصف النهائي"

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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