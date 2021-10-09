شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراى التركى يُخطط لشراء أفشة وديانج من الأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي لازال ضمن اللاعبين المطلوبين في نادي جالاتا سراي التركي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من فشل مفاوضات انتقاله للنادي التركي خلال فترة الانتقالات المنتهية للاختلاف حول المقابل المادي بين الناديين.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن اليو ديانج ليس هو المطلوب الوحيد من الأهلي داخل النادي التركي، ولكن يوجد أيضا اهتمام بمحمد مجدي أفشة صانع العاب الأهلي والمتألق بشدة بقيمص الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، كما دخل النادي التركي أيضاً في مفاوضات مبدئية لضم محمد شريف خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمر انتهي باستقرار النادي التركي على تفعيل بند شراء مصطفي محمد نهائياً بعد انتهاء فترة إعارته من الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .