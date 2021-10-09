شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مرام الكسار لاعبة اليد: بحب القراءة ونجمى المفضل ليوناردو ديكابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى"مرام الكسار" لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى باكوس، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

القراءة.

الباستا.

ليوناردو ديكابريو.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لايف كوتش.

على حسب الموقف .. لكن أفضل التجاهل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

منى زكى.

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل رياضى.