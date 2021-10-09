شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحصل على تسجيلات لعزام التنزانى قبل المواجهة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على عددًا من المباريات المسجلة لفريق عزام التنزانى من أجل دراسة الفريق بشكل جيد قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 16 أكتوبر الجاري، على ستاد عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه المعاون مفاتيح لعب الفريق التنزانى، وكذلك نقاط الضعف، كما يعمل على دراسة ملعب الفريق لتحديد كافة نقاط القوة والضعف قبل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز يوم 13 أكتوبر الجارى، على أن يؤدي الفريق تدريبين في دار السلام قبل ضربة البداية لمشوار الفريق في كأس الكونفدرالية.