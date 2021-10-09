شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة على اللقب.. بيج رامى يقترب من بطولة مستر أولمبيا للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021، التي اختتمت منافسات الجولة الأولى فيها للوزن المفتوح.

وتصدر بيج رامى ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر اليوم السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

نتائج بطولة مستر أولمبيا 2021

لفت بيج رامى أنظار المتابعين الذين رشحوه لحصد اللقب الثاني على التوالي، حيث يتنافس مع 6 لاعبين هم: الأمريكي هنتر لابرادا، الإيراني هادي شوبان، الإنجليزي نيك والكر، الغاني ويليام بوناك، الأمريكي براندون كيري.

أبرز المنافسين

ويعد أبرز المتنافسين للمصرى بيج رامى هو الأمريكي براندون كيري، ويليه الإيراني هادي شوبان، لكن لا تزال الكفة تميل لصالح البطل المصري الذي يتميز بتألقه في اليوم الثاني من المنافسات.

وكان بيج رامى توج بلقب مستر اولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، البطولة الأشهر والأقوى فى العالم 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.