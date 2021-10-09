شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعقد محاضرة بالفيديو لشرح أخطاء لاعبى المنتخب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة بالفيديو لجميع لاعبى المنتخب خلال المعسكر المقام فى برج العرب بالاسكندرية، وتم خلالها تقييم أداء اللاعبين وتحديد الأخطاء التى وقعوا فيها أمام ليبيا من أجل تصحيحها قبل مباراة العودة يوم الاثنين المقبل.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

وتتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، في الخامسة مساء اليوم السبت، إلى ليبيا وتحديدا إلى مدينة بني غازي على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ستاد شهداء بنينا ببني غازي المغطي بالنجيل الصناعي.

وقال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، إن كل الموافقات اللازمة قد تم الحصول عليها، وتبدأ رحلة البعثة في الخامسة من مساء اليوم السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة بمشيئة الله قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الاقامة ، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء غد الأحد.