شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز وعزام التنزانى فى إياب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام عزام التنزاني في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة، في الثانية من ظهر يوم 16 أكتوبر الجاري في إطار لقاء الإياب، حيث تغادر بعثة بيراميدز القاهرة يوم 13 الجاري لخوض اللقاء.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الإياب في السابعة من مساء يوم 23 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، وبقيادة طاقم تحكيم من بوروندي.

ويقود الحكم جورج جاتوجاتو من بوروندي إدارة اللقاء، ويعاونه المساعد الأول ديزير نكرونزيزا، والمساعد الثاني هيرفي كاكونزي، والحكم الرابع جافاري ندويمانا، ويراقب اللقاء الصومالي حاجي يابورو، والمنسق العام الليبي عصام شرف الدين، ويراقب إجراءات فيروس كورونا المصري الدكتور محمد سلطان.

وحصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على عددًا من المباريات المسجلة لفريق عزام التنزانى من أجل دراسة الفريق بشكل جيد قبل المباراة التى ستجمعهما.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه المعاون مفاتيح لعب الفريق التنزانى، وكذلك نقاط الضعف، كما يعمل على دراسة ملعب الفريق لتحديد كافة نقاط القوة والضعف قبل المباراة.