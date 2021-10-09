شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة، تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد المرحلة التى وصل إليها اللاعب من التأهيل الذى كان يخضع له فى كوت ديفوار بعد العملية الجراحية التى خضع لها فى الركبة.

ومن المقرر أن يُحدد طبيب الزمالك البرنامج الذى سيخضع له رزاق سيسيه خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيز اللاعب تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة مع الفريق.

ووصل سيسيه إلى القاهرة اليوم، السبت، وكان من المقرر أن يعود سيسيه إلى القاهرة فى الأسبوع الماضى إلا إن بعض الاجراءات وعدم تمكن اللاعب من إجراء مسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا حال دون ذلك.

وأصبح رزاق سيسيه ضمن قائمة الزمالك ولم تتم إعارته مرة أخرى أو الاستغناء عن خدماته بعدما رفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق لفترتين.