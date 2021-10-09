شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النقاز: خلال ساعات ستتم إعارة اللاعب لأحد الأندية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح وكيل أعمال الدولى التونسى حمدى النقاز العائد حديثا لنادي الزمالك، بعد خوض تجربة قصيرة في نادي الترجي الرياضي، أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال لأحد أندية الدورى السعودى.

وأضاف فتوح خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه خلال ساعات ستتم إعارة حمدى النقاز لأحد أندية الدورى السعودى، وذلك بعدما أصبح اللاعب على قائمة الانتظار بنادى الزمالك وعدم التمكن من اللعب مع الفريق طوال الموسم، بسبب عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الزمالك لفترتين.

وكان موقع "جول" السعودي، أكد أن النادي الأهلي السعودى يستهدف ضم النقاز لاحتياج الفريق إلى ظهير أيمن، وسيتم تسجيله خارج فترة الانتقالات.

وأوضح الموقع، أن إدارة الراقي ترغب في قيد اللاعب بدلاً من الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط الفريق، بسبب إصابته المزمنة التي تحرمه من اللعب، والمثبتة بالتقارير الطبية.

وعاد النقاز لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021 ، وتبحث إدارة القلعة البيضاء عن تسويق عقده، بسبب منع النادي من القيد فترتين متتاليتين من جانب الاتحاد الدولي " فيفا".