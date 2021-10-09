شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. النحاس يكشف موقف مانويل جوزيه من اعتزال محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف عماد النحاس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب، النقاب عن الحديث الذي دار بين مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي ومحمد بركات، نجم الأحمر السابق، قبل اعتزال الأخير.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن المدرب البرتغالي، أكد لـ محمد بركات، أنه يستطيع للاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين نظرا لما يقدمه من أداء رائع داخل المستطيل الأخضر.

وواصل النحاس: جوزيه كان يؤمن تماماً بقدراته لاعبيه خاصة الكبار والمؤثرين وفي مقدمتهم محمد بركات ، مُشيراً إلى أن المدرب البرتغالي الشهير كان يرى قدرة بركات على مواصلة اللعب سنوات طويلة لكن الزئبقي رفض وأصر على الأعتزال.