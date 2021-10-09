شكرا لقرائتكم خبر عن "احتفال.. إصرار.. تحدى" محمد صلاح فى 4 مشاهد من مباراة مصر وليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح، مجموعة صور مع جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا، والتى تسلط الضوء على أبرز مشاهد ظهوره خلال مباراة منتخبنا الوطنى مع نظيرة الليبى، مساء أمس الجمعة، في إطار الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

ونشر محمد صلاح العديد من الصورعبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، منها صورة أثناء توجيهه زملائه في المعلب، وأخرى أثناء الاحتفال بهدف سجله عمر مرموش، نجم منتخبنا الوطني ونادي شتوتجارت الألمانى، كما ظهر بإحدى الكرات وهو يراوغ مدافع المنتخب الليبى للمرور منه، واكتفى صلاح، بالتعليق على الصور بإيموجى قلب، والأحرف الأولى من كلمة مصر بالإنجليزية.



تدوينه محمد صلاح

يأتى هذا فيما اقترب منتخب مصر خطوة نحو التأهل بعد الفوز على منتخب ليبيا، في المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم افريقيا 2022.



محمد صلاح فى لقطه مهاريه بالكرة



محمد صلاح يراوغ لاعبى المنتخب الليبى



محمد صلاح يحتفل بهدف عمر مرموش



محمد صلاح يوجه زملائه فى الملعب

بهذا الفوز تصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم افريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعد عمرو السولية لاعب وسط المنتخب أكثر اللاعبين استخلاصا للكرة برصيد 14 استخلاصا وهى الميزة الأهم التى سيبحث عنها المنتخب أمام ليبيا يوم 11 أكتوبر الجارى فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فى الجولة الرابعة، للتصفيات الأفريقية.

وجاء أحمد حجازى وأكرم توفيق لاعبى المنتخب فى الوصافة بـ13 استخلاصا لكل منهما، وفى المركز الثالث جاء محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومحمود حمدى الونش لاعب الزمالك بـ12 استخلاصا لكل منهما.