شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتخلص من 3 سلبيات فى الظهور الأول لكيروش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

ونجح كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة وجهازه المعاون فى التخلص من بعض السلبيات التى كانت تؤثر على أداء المنتخب خلال الفترة الماضية.

العشوائية

ظهر منتخب مصر فى مباراة أمس بمستوى جماعى بعيدا عن الفردية والعشوائية التى كانت تسيطر على المنتخب فى الفترة الماضية، ما جعل الأداء باهتا فى الفترة الأخيرة، لكن فى مباراة أمس قدم المنتخب أداءا جماعيا رغم ضيق الوقت منذ تولى كيروش المهمة.

الضغط على الخصم

نجح لاعبو منتخب مصر أمس فى الضغط بقوة على لاعبى ليبيا أثناء فقد الكرة وبالتالى عدم نجاح الفريق الليبى فى الوصول لمرمى الفراعنة كثيرا، وهو ما كان يفتقده المنتخب فى الفترة الأخيرة.

الوصول لمرمى المنافس

ظهر منتخب مصر فى مباراة أمس إيجابيا على مرمى المنتخب الليبى، ونجح فى الوصول للمرمى فى العديد من الفرص إلا أن غياب التوفيق عن مصطفى محمد ومحمد صلاح حال دون تسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما كان يفتقده الفراعنة مؤخرا وهو عدم الايجابية على المرمى.