شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقى: كيروش نجح فى أول اختبار صعب.. وعمر مرموش ظهر بشكل قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدسوقى نجم المصرى السابق، أن البرتغالى كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى نجح في الظهور الأول مع الفراعنة بشكل جيد، وحقق المطلوب وصدارة المجموعة في تصفيات كاس العالم في أفريقيا.

وقال عمرو الدسوقى في مداخلة لقناة "أون تايم سبورتس": "المباراة كانت صعبة جدًا على منتخب مصر في المواجهة الأولى لكيروش وكان واضح التركيز القوى على جميع أفراد الجهاز، والضغط كان واضحًا على لاعبى المنتخب الذين سيطروا على المباراة وظهروا بشكل قوى".

وأضاف الدسوقى: "عمر مرموش ظهر بشكل قوى جدًا في مواجهة منتخب مصر أمام ليبيا وهو سبب الفوز، وكيروش هو أكثر الناس اللى كانت مقتنعة بعمر مرموش وتألق اللاعب يؤكد الرؤية الفنية القوية للبرتغالى ولسه عنده كتير لتقديمه لمصر".

وأوضح نجم المصرى السابق: "عبد الله السعيد كان لديه مهام معينة في وسط الملعب وساعد المنتخب على فك طلاسم دفاع ليبيا، ولكن لم تكن هناك مساحات في المباراة لتظهر قدرات السعيد".

بهذا الفوز تصدر الفراعنة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى، وجاءت أنجولا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتزيل الجابون المجموعة بنقطة وحيدة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق ومحمد الننى وعمرو السولية ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتضم قائمة منتخب مصر فى رحلة ليبيا 24 لاعبًا هم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحى، أحمد حجازى وباهر المحمدى، محمود حمدى "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد الننى وعمرو السولية، طارق حامد وحمدى فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحى وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.