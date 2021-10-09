شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: دجلة استغنى عن عمر مرموش لفولفسبورج الألماني مجانا موسم 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي وادي دجلة، عن كواليس تخص عمر مرموش نجم منتخبنا الوطني ونادي فولفسبورج الألماني والمعار لشتوتجارت، مؤكداً أن اللاعب بزغ وظهرت قدراته بداية من الموسم الماضي أكثر من أي وقت سابق، حيث لم يكن وقتها مستواه يوجى أنه سيصبح واحد من أهم نجوم الكرة المصرية.

وتابع المصدر، أن إدارة وادي دجلة وافقت على رحيل عمر مرموش لفولفسبورج الألماني موسم 2017 مجاناً حيث لم يكن اللاعب بهذا المستوى وقتها، قبل أن يتم اعارة اللاعب أكثر من مرة أخرها لنادي شتوتجارت الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد عمر مرموش ثاني لاعب مصري يلعب في صفوف شتوتجارت بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب في الفترة بين يناير 1999 إلى يوليو 2001، وامتدح نادي شتوتجارت عمر مرموش، بعد تألقه مع منتخب مصر أمام ليبيا في أول ظهور له خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ليبيا، ويعتبر عمر مرموش 22 عاما، أساسياً في صفوف شتوتجارت، وخاض أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام ليبيا، وسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد.

ونشر نادي شتوتجارت الألماني تغريدة عبر حسابه على توتير أشاد خلالها بأداء مرموش وجاء فيها : "يديرها عمر مرموش، حقق الوافد الجديد جائزة BL Rocki لأفضل لاعب صاعد لشهر سبتمبر، وحصل على الهداف لمنتخب مصر ضد ليبيا، تهانينا واستمر في الأمر يا عمر".