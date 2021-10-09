شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى معسكر الإسماعيلى بسبب تأخر صرف المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سادت حالة استياء داخل معسكر فريق الإسماعيلى المقام بالإسكندرية بين اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المادية المتأخرة من شهور بعدما طلب اللاعبين أكثر من مرة سرعة صرف حقوقهم المالية، وتحدث اللاعبين الكبار مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق في هذا الأمر ووعدهم بإنهاء الأزمة في أقرب فرصة.
ولم تتمكن إدارة الإسماعيلى من صرف نسبة الـ 25 % من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى وكذلك نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الجديد بسبب الضائقة المالية التى يمر بها النادي فى الوقت الحالى.
وكان إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد قرر تعليق تسديد ديون النادى والغرامات الموقعة عليه سواء المحلية أو الدولية لحين تولى مجلس جديد في 31 أكتوبر الجارى بعد انسحابه من خوض الانتخابات الجديدة ومنحه كل الصلاحيات الحالية لتسيير أمور فريق الكرة للجنة الفنية للدراويش.
وقرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس.
وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.
وكان لاعبو الإسماعيلى يتدربون يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية.
وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.