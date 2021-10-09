شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى معسكر الإسماعيلى بسبب تأخر صرف المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة استياء داخل معسكر فريق الإسماعيلى المقام بالإسكندرية بين اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المادية المتأخرة من شهور بعدما طلب اللاعبين أكثر من مرة سرعة صرف حقوقهم المالية، وتحدث اللاعبين الكبار مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق في هذا الأمر ووعدهم بإنهاء الأزمة في أقرب فرصة.

ولم تتمكن إدارة الإسماعيلى من صرف نسبة الـ 25 % من عقود اللاعبين عن الموسم الماضى وكذلك نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الجديد بسبب الضائقة المالية التى يمر بها النادي فى الوقت الحالى.

وكان إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد قرر تعليق تسديد ديون النادى والغرامات الموقعة عليه سواء المحلية أو الدولية لحين تولى مجلس جديد في 31 أكتوبر الجارى بعد انسحابه من خوض الانتخابات الجديدة ومنحه كل الصلاحيات الحالية لتسيير أمور فريق الكرة للجنة الفنية للدراويش.