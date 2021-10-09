شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينجح فى استعارة محمود جهاد موهبة نادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي فاركو في التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر للشباب ونادي النجوم محمود جهاد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

جاء التعاقد بناء على توصية من المدير الفني للفريق البرتقالي مجدي عبدالعاطي، وسيتم قيد اللاعب تحت السن.

أبرم نادي فاركو 22 صفقة جديدة، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، الذي يظهر فيه بدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدير الفني مجدي عبدالعاطي.