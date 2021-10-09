شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينجح فى استعارة محمود جهاد موهبة نادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح نادي فاركو في التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر للشباب ونادي النجوم محمود جهاد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.
جاء التعاقد بناء على توصية من المدير الفني للفريق البرتقالي مجدي عبدالعاطي، وسيتم قيد اللاعب تحت السن.
أبرم نادي فاركو 22 صفقة جديدة، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، الذي يظهر فيه بدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدير الفني مجدي عبدالعاطي.
وشهدت قائمة الفريق البرتقالي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز تواجد كل من :
حراسة المرمى :
محمد صبحي - محمود السيد - محمد سعيد شيكا - صبري جاد (تحت السن)
خط الدفاع :
رامي صبري - عبدالله بكري - أحمد عبدالعزيز مودي - أحمد عوض - ياسين مرعي (تحت السن) - عزمي غومة - عبدالناصر دي ماريا - جابر كامل - علاء سلامة - أحمد محمود (تحت السن)
خط الوسط:
محمود حمادة - محمود عماد - بلال جمال - أحمد الصغيري - مصطفى حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد سعيد - هشام فتح الله - أحمد البحراوي - حسن طارق - هاني السيد - أحمد مجاهد - وليد علي (تحت السن)
خط الهجوم :
رزقي حمرون - محمد فؤاد - إسلام جمال - إيريك أيوك - سيف تيري - عمرو جمال - علي بهيج - أحمد شريف (تحت السن) - زياد طلبة (تحت السن)