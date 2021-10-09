شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفتح باب تلقى الطعون على الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح صباح اليوم السبت، مسئولو اتحاد الكرة الطائرة باب التقدم بالطعون على المرشحين فى انتخابات الاتحاد المقبلة المحدد لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويستمر فتح باب الطعون حتى يوم الإثنين المقبل، بعدما أغلق الأسبوع الماضى باب الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة بترشيح 20 مرشحا على المقاعد المختلفة.

وجاء المرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على النحو التالى:-

- على مقعد الرئيس :

1- شريف الشمرلي

2- ياسر قمر

- على مقعد نائب الرئيس :

1- هناء حمزة

2- أحمد عبد الدايم

- على مقعد أمين الصندق :

1- هويدا مندي

2- عمرو مخلوف

- على مقعد العضوية :

1- وائل قنديل

2- تامر بيبرس

3- أحمد الشموتي

4- محمد فرج

5- يوسف حسن

6- حاتم شعلان

7- منير عطيه

8- شوكت صابر

9- أحمد الشناوي

10- محمود الفقي

11- عمرو طه

12- أيمن عبد الرحيم

13- خالد أبو المعاطي

14- عايدة إسماعيل