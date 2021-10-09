شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حجز عمر مرموش مكانه فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام ليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الجماهير بالدفع بعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى فى التشكيل الأساسى للفراعنة فى مباراة ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022، على حساب رمضان صبحى الذى ظهر بمستوى جيد فى المباراة الودية أمام ليبيريا.

ودارت مناقشات بين أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر حول التشكيل، وتمسك كيروش بالدفع بعمر مرموش فى التشكيل الأساسى على حساب رمضان صبحى.

وأرجع كيروش تمسكه بالدفع بعمر مرموش فى البداية لأكثر من سبب، أولها الجاهزية الفنية للمباريات حيث يشارك اللاعب مع فريقه الألمانى فى مباريات رسمية بعكس رمضان صبحى فى ظل توقف النشاط فى مصر مؤخرا.

كما يرى كيروش أن مرموش يتسم أداءه بالإيجابية على المرمى، بجانب إجادته للتصويب عن بعد وهو ما حسم مشاركته أساسيا أمام ليبيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل الهدف عمر مرموش.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.