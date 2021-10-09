شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالنادى المصرى القاهرى.. انتخاب لجنة لذوى الهمم برعاية تيسير مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس النادى المصرى القاهرى، أجرى النادى المصرى القاهرى انتخابات لجنة ذوى الهمم لأول مرة فى تاريخ النادى.

وانتخاب لجنة لذوى الهمم تعد التجربة الرابعة لعملية انتخاب اللجان بالنادي المصري القاهري، حيث تم انتخاب لجان "الشباب والمرأة والمعملين" وأخيرا لجنة ذوى الهمم، التي أكد قبل إعلان نتيجتها النائب تيسير مطر أن الجميع فيها فائز.

وحرص تيسير مطر توجيه رسالة لأبناء النادى المصرى القاهرى قبل إعلان نتيجة انتخابات لجنة ذوى الهمم التى أجريت مؤخرا التحية لكل أعضاء لجنة أصحاب الهمم بالنادى، والذين شاركوا فى انتخابات أول لجنة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بالنادى.

وأضاف "مطر" كلمته قبل إعلان النتيجة أن الكل فائز فى هذه الانتخابات موجها الشكر لكل الذين اشرفوا على عملية الانتخابات حتى خرجت بشكل مشرف يليق بأعضاء النادى".

وأعلن الكاتب الصحفى محمود نفادى نتيجة انتخابات اللجنة، إذ أسفرت عن فوز محمد أحمد عطوه رئيسا للجنة بالتزكية، وكلا من دكتور عمرو السيد، وعمرو حلمى وكيلى اللجنة، بينما فازت هند عبد العاطى بمنصب أمين السر، فيما فازت ثناء صابر بمنصب أمين الصندوق، وفاز بعضوية اللجنة كل من دنانير محمد وحسنية على و هشام عبدالرازق وأحمد عصام، ومصطفى محمد جبريل.