شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام عمر رضوان فى عرين 4 أندية قبل الانضمام للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الإسماعيلى فى استعارة عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، لمدة موسم قبل أن يخوض الحارس أى مباراة مع فريقه الجديد حيث لعب للجونة فى الموسم الماضى وذلك لتدعيم عرين الدراويش عقب رحيل الثنائى محمد مجدى ومحمد صبحى، ولعب عمر رضوان 67 مباراة بواقع " 65 بالدورى العام ومباراتين بكأس مصر" بواقع 6034 دقيقة لعب، منى مرماه خلالها بـ 114 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت" خلال 14 لقاء وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

وشارك عمر رضوان فى 10 مباريات مع الشرقية و9 مباريات مع الرجاء و 23 مباراة مع الجونة و25 مباراة مع أسوان كما شارك الحارس فى مباراة واحدة ضد الإسماعيلى وكان يقود أسوان وفاز الدراويش وقتها بهدفين دون رد سجلهم فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء ومحمد صادق.

وخصص الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى في معسكر الإسكندرية لتجهيز الثنائى عمر رضوان وأحمد عيد الوافدان الجدد لصفوف الدراويش لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يلاقى الدراويش نظيره سموحة ودياً في 11 أكتوبر الجارى قبل أن يختتم ودياته ويعود للإسماعيلية لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق الدورى.

وكان الدراويش قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم واجه طلائع الاسطول البحرى وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد ثم واجه المقاولون العرب وفاز عليه بثنائية دون رد ثم واجه فاركو مساء الخميس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ثم يواجه سموحة الاثنين المقبل.