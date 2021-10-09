الامارات | ميسي يستبعد محمد صلاح من الترشيح للفوز بالكرة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستبعد محمد صلاح من الترشيح للفوز بالكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد قائد منتخب الارجنتين، ونادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح، من دائرة الترشحات التي سيقدمها لاختيار اللاعب الذي سيتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

كما استبعد ميسي وفق تصريحات له نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، للتتويج بتلك الجائزة

وقال ليونيل ميسي: "سأختار اثنين من فريقي، للتصويت لهما في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهما كيليان مبابي ونيمار"

وأضاف: "بعد ذلك يأتي روبرت ليفاندوفسكي "مهاجم بايرن ميونخ" الذي قضى موسما، عظيما، وكريم بنزيما "لاعب ريال مدري"، الذي ظهر بشكل رائع أيضا.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول"، أعلنت أمس الجمعة، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك من القائمة التي تضم 30 لاعبًا.

وضمت القائمة 30 لاعبًا: هم كل من: "ميسي – رونالدو – ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا- باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – محمد صلاح – رحيم ستيرلينج "

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو، نظرا لتتويجه بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.

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