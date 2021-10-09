الامارات | سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة راعياً ذهبياً لشباب الأهلي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة راعياً ذهبياً لشباب الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة استراتيجية، مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2022-2021، وبموجب الاتفاقية سيتم وضع شعار الراعي الجديد على ظهر قميص الفريق.

وجرى التوقيع على الاتفاقية والتي تمتد لموسم واحد وذلك بمقر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بحضور الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" وهشام عبدالله القاسم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الالعاب الجماعية والفردية وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين، كما تواجد خلال مراسم التوقيع لاعبا الفريق الأول، قائد الفريق وحارس المرمى ماجد ناصر واللاعب يحيى الغساني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي شباب الأهلي، لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تستهدف دعم القطاع الرياضي، وفي اطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والاقتصادية في سبيل الارتقاء بانجازاتنا الوطنية، ورفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الرياضية.

من جهته عبر الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن فخرهم برعاية نادي شباب الأهلي، وقال: "يعتبر نادي شباب الأهلي أحد الأندية الأنجح والأشهر، وقد استطاع تعزيز مكانته كفريق بارز في القارة الآسيوية وعلى المستوى المحلي، وبما أن نادي شباب الأهلي هو أحد الأندية الرياضية ذات القاعدة الجماهيرية الأوسع في الدولة، نفخر بأن نكون أحد شركائه الاستراتيجين والداعمين لتعزيز أهدافه وطموحات جماهيره لاستدامة البطولات والنتائج المشرفة".

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