تصفيات كأس العالم .. تعرف على موعد مباراة موريتانيا وتونس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن الملعب الأولمبي مباراة مرتقبة بين منتخب موريتانيا وضيفه تونس، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".



وتجمع المباراة بين المنتخبين في الجولة الرابعة من المرحلة قبل الأخيرة لتصفيات القارة السمراء. ليقترب الأخير من بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات.

موعد مباراة موريتانيا وتونس هو العاشرة مساء الأحد 10 أكتوبر/ تشرين أول، بتوقيت مكة المكرمة.

والتقى المنتخبان وجها لوجه الأسبوع الماضي، في الجولة الثالثة، في مباراة انتهت بفوز منتخب تونس بثلاثية دون رد،

يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم بث مباراة موريتانيا وتونس عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويتربع منتخب تونس على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ9 نقاط، بينما يتذيل نظيره الموريتاني الجدول بدون رصيد.