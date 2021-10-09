بعد اقتراب رحيل آليو ديانج.. تفاصيل منافسة الأهلي مع ريال مايوركا لضم لاعب كايزر تشيفز

الشارقة - اميمة ياسر - دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع اللاعب الجنوب أفريقي نجابولو بلوم، لاعب وسط فريق كايزر تشيفز، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



يأتي ذلك لتعويض رحيل المالي الدولي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر بعدما تلقى عدد من العروض المغرية خلال الميركاتو المنقضي.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع الموهبة نجابولو بلوم ليكون بديلا للمالي آليو ديانج، حال رحيله عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.



وقال المصدر إن نادي كايزر تشيفز، أكد لمسؤولي الأهلي أن هناك أكثر من نادي يرغب في التعاقد مع نجابولو بلوم وعلى رأسهم نادي ريال مايوركا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضح أن نادي كايزر تشيفز وضع مبلغ مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات لاعب وسط الملعب الشاب - صاحب الـ21 عامًا، خاصة أن الجنوب أفريقي منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع موهبة كايزر تشيفز حال الاستغناء عن خدمات آليو ديانج.

كما دخل أكثر من لاعب في دائرة اهتمامات الأهلي من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة حال رحيل ديانج، وجاء أيضًا في قائمة المرشحين اللاعب الدولي الجنوب أفريقي تيبوها موكوينا، لاعب سوبر سبورت.



جالاتا سراي يؤجل ضم آليو ديانج إلى يناير المقبل



ودخلت إدارة نادي جالاتا سراي التركي في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب المالي الدولي آليو ديانج، وتقدمت إدارة النادي التركي بعروض مغرية من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن الأهلي رفض رحيل اللاعب بأقل من 8 ملايين دولار بعدما توقف عرض نادي جالاتا سراي عند 6 ملايين دولار فقط.