الأهلي يحلم بأول لقب عربي في كرة السلة (موعد النهائي والقناة الناقلة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

يستعد فريق كرة السلة في النادي الأهلي، لخوض مباراة نهائي البطولة العربية للأندية، والتي تقام في مدينة الإسكندرية.

ويلعب الأهلي المباراة النهائية اليوم السبت في الساعة الـ6.00 مساءً أمام الكويت الكويتي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

وتأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية، وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري 78/ 73، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

ويعد أخر نهائي للأهلي في البطولة العربية كان في عام 2000 أمام الجزيرة، وخسر النهائي أنذاك.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الرابعة، حيث تأهل ثلاث مرات من قبل أعوام 91 و99 و2000، ويأمل الفريق الأحمر في الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.

في حين نجح الكويت الكويتي في التأهل للنهائي بعد فوزه على الزهراء التونسي.