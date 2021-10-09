وكيل محمود شبانة يتحدث عن.. سبب فشل إعارة اللاعب للإسماعيلي.. ومستقبله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث أحمد كانو وكيل أعمال لاعب الزمالك، محمود شبانة عن سبب فشل مفاوضات ضم موكله لصفوف الإسماعيلي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة بعد صدور قرار وقف نادي الزمالك من القيد.

وقال كانو، في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على فضائية أون تايم سبورتس:"الحكم بخصوص القيد في نادي الزمالك صدر في وقت متأخر، تقريبًا علمنا به في الخامسة عصرًا، الزمالك كان لديه أمل أن يكون الحكم في صالحه وكذلك اللاعب الذي كان مُرحبًا بالأمر وسعيدًا بالتواجد في الزمالك فهو ينتهي لنادي الزمالك بصورة كبيرة وبعد معرفتنا بقرار إيقاف القيد تحركنا فكان أمامنا 7 ساعات لمعرفة أين سيذهب اللاعب على سبيل الإعارة، الزمالك تمسك بعدم خروج اللاعب مُعارًا بدون مقابل وهذا كان عقبة أمامنا ولكن أشكر إدارة الزمالك أيضًا حين عدنا بالعروض كانوا يقللون لنا الطلبات المادية".

وتابع وكيل شبانة:"تواصلت مع مسؤولي الإسماعيلي ثم تدخل يحيى الكومي ـ رئيس النادي الأسبق والمرشح على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة ـ وأعلن أنه سيتحمل جزء كبير من الصفقة لنادي الزمالك وعقد اللاعب ولكن لم نصل لحل يُرضي كل الأطراف الزمالك ومحمود شبانة ثم وصلنا لاتفاق عند تمام الحادية عشر مساءً ولم يكن الأمر سهلاً وفي النهاية لم يتم الأمر، شبانة كان متمسكًا بالإسماعيلي ولم نرى منهم سوى كل تعاون والمشكلة كانت في اختلاف المقابلة المادي الذي سيحصل عليه شبانة، فالزمالك كان سيحصل على مليون ونصف والإسماعيلي ويحيى الكومي سيتحمل كل طرف منهما جزء من راتب شبانة".

واسترسل وكيل لاعب الزمالك:"يحيى الكومي عاد وقال إن الإسماعيلي من سيتحمل الجزء الأكبر من الصفقة وليس هو ثم توصلنا لاتفاق ولكن في وقت متأخر وكان لابد أن أكون قد أنهيت الأمر في تمام الثامنة مساءً حتى يتحرك لنا مندوبًا من الإسماعيلي ولم نلحق".

وأتم كانو تصريحاته بقوله:"حتى الآن موضوع الإسماعيلي مازال ساريًا بعد تمسك مدرب الفريق طلعت يوسف باللاعب وكذلك تمسك اللاعب بالنادي ونعمل للوصول لاتفاق لينضم اللاعب في الفترة المقبلة للإسماعيلي ليكون ضمن الأجواء ويتطبع بطباع الفريق حتى شهر ينايرو اتفقنا مع الإسماعيلي ويحيى الكومبي بخصوص النسب وتبقى أن نعود مرة أخرى للزمالك وسأتحدث مع مسؤوليه يوم الأحد، وأتوقع أن يتم الأمر ويكون شبانة في الإسماعيلي يهمني أن يلعب شبانة وهو يهمه أن تكون قدمه في الملعب".

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع محمود شبانة مدافع فريق أسوان ليكون الصفقة الثانية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.