الزمالك يُعلن وصول رزاق سيسيه للانضمام لفريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، أحمد إبراهيم، عن وصول المحترف الإيفوري بصفوف فريقه رزاق سيسه إلى القاهرة صباح اليوم السبت قادمًا من بلاده.

وأشار مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، اليوم، إلى أن اللاعب الإيفواري سيخضع لفحوصات طبية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق، محمد أسامة خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته بعد خضوعه من قبل لعملية جراحية في الركبة.

وكان الزمالك قام بقيد رزاق سيسيه في قائمته المحلية استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.