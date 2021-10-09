تقارير سعودية: النقاز يقترب من أهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مصير المحترف التونسي بصفوف الزمالك، حمدي النقاز عقب إيقاف ناديه عن القيد.

وأشارت مصادر وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، إلى أن نادي أهلي جدة قد أنهى اتفاقه مع النقاز لتمثيل فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي أهلي جدة قد استغنى عن خدمات مدافعه الصربي ليوبومير فيسا مؤخرًا.

أعلن نادي الزمالك، في سبتمبر الماضي بصورة رسمية تعاقده مع النقاز بعدما لعبّ مؤخراً بصفوف الترجي التونسي.

النقاز كان قدغادر الزمالك في ديسمبر 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.

ووقع حمدي النقاز على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، ليصبح ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد.