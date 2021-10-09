الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يوجه تحذيرا شديد اللهجة لميسي وراموس

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نجوم فريقه، من الاكتفاء بإنجازات الماضي.



باريس ضم مؤخراً النجمين ليونيل ميسي من برشلونة، أفضل هداف في تاريخ كامب نو والمتوج 6 مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم، وسيرخيو راموس لاعب وقائد ريال مدريد السابق وأفضل مدافع هداف في تاريخ "الملكي".

بالإضافة إلى ذلك، فإن باريس يمتلك نجوماً حققوا الكثير من الإنجازات مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انضم للفريق في 2017 من برشلونة أيضا.

وأشار بوكيتينو في تصريحات لقناة "موفيستار" الإسبانية: "ربما حقيقة راموس الآن تختلف عن 2014، وهذا أيضا مع ميسي ونيمار".

وأضاف موضحاً: "هم لاعبون كرة قدم عظماء، ولكن عليهم أن يتعودوا على الواقع، جميعهم في أذهانهم أنهم الأفضل ويجب أن يبقوا على نفس المستوى".

وشدد مدرب باريس على أن تقديم هؤلاء النجوم لأفضل ما لديهم، سيساعد باريس على التتويج بالبطولات ولكن الصراع هو أن يصلوا لتلك القمة.

يذكر أن ميسي لم يسجل إلا هدف وحيد منذ انتقاله لباريس في 5 مشاركات، بينما لم يخض راموس أي مباراة مع الفريق حتى الآن.