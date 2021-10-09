تعرف على موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم في إيطاليا، مباراة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.



ويخوض المنتخبان نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ كل منهما، بعد أن توج منتخب البرتغال بلقب نسخة 2019 على حساب هولندا.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا هو العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان المنتخب الفرنسي قد حقق ريمونتادا مثيرة وقلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز صعب بنتيجة 3-2 على بلجيكا، في الدور نصف النهائي.

من المقرر أن يتم نقل نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

وبلغ الإسبان نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إنهاء سطوة إيطاليا وسلسلة مباريات التاريخية التي امتدت لـ37 مباراة متتالية بدون هزيمة.

وانتصر "الماتادور" على أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 وسط جماهير إيطاليا الأسبوع الماضي.

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره البلجيكي على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، في لقاء لتحديد صاحب المركز الثالث.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصر يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.