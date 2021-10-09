كارتيرون يعلن رحيل النقاز عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم السبت، عن رحيل ظهير أيمن الفريق، التونسي حمدي النقاز، إلى نادي أهلي جدة السعودي، خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا بعد حرمان نادي الزمالك من تسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الموسم الجديد 2021-2022، بسبب أزمة القيد والعقوبة التي وقعت على القلعة البيضاء بعدم قيد لاعبين جدد لمدة فترتين من قبل المحكمة الرياضية، على إثر الأزمة الخاصة بحسام أشرف، الذي كان قد وقع مع أكاديمية كاميرونية، قبل أن يفعل ذلك مع الأبيض أيضا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، قال كارتيرون: "نتمنى كل التوفيق لحمدي النقاز في فترته المقبلة مع نادي الأهلي السعودي، هو فريق كبير في السعودية".

ومن المقرر أن يلعب النقاز على سبيل الإعارة مع أهلي جدة السعودي حتى نهاية الموسم، بسبب استمرار أزمة منع نادي الزمالك من القيد لفترتين.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، قد ذكرت أن نادي أهلي جدة أنهى اتفاقه مع النقاز لتمثيل فريقه خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الزمالك كان قد أعلن رسمياً في سبتمبر الماضي تعاقده مع النقاز بعدما لعبّ مؤخراً بصفوف الترجي التونسي.

وكان النقاز قد غادر الزمالك في ديسمبر 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و 250 ألف دولار قبل أن تُغلق القضية.

ووقع حمدي النقاز على عقد مع الزمالك مدته 3 مواسم، ليصبح ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد.