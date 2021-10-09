ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.. لهذه الأسباب

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أثار انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ضجة كبيرة لم تتوقف حتى اللحظة.



وفي الوقت الذي رشح فيه البعض أندية مثل مانشستر سيتي أو تشيلسي الإنجليزيين لضم ليو، كان "بي إس جي" ينهي الصفقة خلال أقل من أسبوع على إعلان اللاعب رحيله عن برشلونة.

ولكن انتقال ليو إلى باريس واجه أيضاً انتقادات حادة، بسبب ضعف المردود الفني للدوري الفرنسي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى وخاصة الإنجليزي.

وأوضح ميسي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الأسباب التي دعته لتفضيل باريس بقوله: "لقد أظهروا لي أنهم يريدوني بشكل حقيقي واهتموا بي، وأنا أشكرهم لأني في غاية السعادة الآن".

والغريب أن ميسي الذي خاض 5 مباريات مع باريس لم يسجل إلا هدفاً وحيداً جاء في مرمى أكثر الفرق التي ارتبط اسمه بها قبل الانتقال لباريس، وهو مانشستر سيتي.

وواصل ليو سرد أسباب تفضيله لوجهة باريس: "لقد تلقيت عروضا أخرى، ولكن توصلت لاتفاق سريع للغاية مع باريس. لقد وافقت بسبب مشروعهم وكذلك امتلاكهم للاعبين على جودة عالية، كلها كانت عوامل ساعدتني على تفضيل باريس".

وجود أصدقاء لميسي في باريس وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، أيضا كان عاملا مساعدا لبطل كوبا أمريكا 2021 لاختيار فريق العاصمة الفرنسية.

ويقول ليو عن دور الصداقة في اختيار باريس: "قلت لنفسي إن وجود أصدقاء لي في غرفة خلع الملابس سيساعدني بشكل أسرع على التأقلم، ولم أكن مخطئاً، كان من السهولة أن أندمج لوجود عدد كبير من الأشخاص الذين يتحدثون الإسبانية مثلي".

ورحل ميسي عن برشلونة بعد مشوار دام 21 عاماً ما بين فرق الناشئين والفريق الأول وشهد تحقيق 34 بطولة منها 10 لليجا و4 لدوري أبطال أوروبا، وبات ميسي أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني.