للمنافسة على الكرة الذهبية.. أسطورة برشلونة يرشح النجم المصري محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يؤمن البرازيلي ريفالدو أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بقدرة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على المنافسة بقوة على الكرة الذهبية.



وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة تضم 30 لاعبا مساء يوم الجمعة، يتنافسون على نيل الجائزة لعام 2021، من بينهم المهاجم المصري.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" بنسختها الأيرلندية، تحدث المتوج بالكرة الذهبية عام 1999، عن إمكانية فوز صلاح بالجائزة هذا العام.

وقال لاعب برشلونة وميلان الأسبق: "المهاجم المصري لليفربول قدم بداية رائعة هذا الموسم، وحقق أرقاما مذهلة، وسجل هدفا ساحرا ضد مانشستر سيتي (الأسبوع الماضي)".

وأضاف "هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، وهما أصعب بطولتين في العالم".

ونجح صاحب الـ29 عاما في تسجيل 6 أهداف خلال 7 جولات بالبريميرليج هذا الموسم، ليحتل صدارة هدافي المسابقة، بالتساوي مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.