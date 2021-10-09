كأس العالم للأندية لكرة اليد.. موعد مباراة الزمالك والوحدة في والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لتقي الزمالك المصري مع الوحدة السعودي يوم السبت، في ختام مباريات الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.



وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا مؤخرا على حساب سيدني الأسترالي، ضمن مرحلة تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في البطولة المقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبعد فوزه على جامعة سيدني، من المنتظر أن يلعب الزمالك مباراة أخيرة ضد الوحدة السعودي على المركز الخامس.

يواجه الزمالك نظيره الوحدة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، مساء يوم السبت الموافق 9 أكتوبر/ تشرين أول.

وتنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

تبث منافسات كأس العالم لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الزمالك والوحدة على الهواء مباشرة.