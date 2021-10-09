الجزائر.. إسلام سليماني يدخل التاريخ ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح إسلام سليماني، الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعدما سجل ثنائية خلال الفوز الكبير لـ "الخضر" على منتخب النيجر 6 / 1، مساء أمس الجمعة في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



ورفع سليماني، مهاجم نادي ليون الفرنسي رصيده إلى 37 هدفا متقدما بهدف وحيد عن المهاجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.

وقال سليماني (33 عاما) للتليفزيون الجزائري بعد نهاية المباراة إنه فخور جدا بهذا الإنجاز، موضحا أن لقب الهداف التاريخي لم يكن هدفا له.

وأضاف :"عندما أتذكر بداياتي ومن أين أتيت، أقول إنه حلم تحقق، أؤكد مرة أخرى أنه فخر كبير لي ولعائلتي ولأمي وأبي".

ووجه سليماني، رسالة للشباب الجزائري طالبا منهم أن يؤمنوا بقدراته حتى النهاية، معربا عن أمله في أن يكون مثالا بسيطا لهؤلاء.