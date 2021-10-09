إدارة نيوكاسل السعودية تحدد أول تعاقداتها وتستهدف نجم برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي الجديدة حددت أول تعاقداتها لتدعيم صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة AS الإسبانية، فإن الإدارة السعودية للنادي الإنجليزي تسعى للحصول على خدمات النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مستعد للاستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الكتالوني كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في بيع كوتينيو مقابل 50 مليون يورو.

يشار إلى أن ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي انتقلت لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس الماضي.

وقال الحساب الرسمي للصندوق عبر تويتر: "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".

وسيسعى الملاك الجدد للنادي لتدعيم الفريق بلاعبين جدد من أجل تحسين نتائج الفريق، حيث يحتل المركز قبل الأخير بثلاث نقاط بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري الممتاز.