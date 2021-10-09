شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يطلب من الإسماعيلى 5 ملايين جنيه لتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عماد حمدي نجم وسط الإسماعيلي، بتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد شرط تقديره ماديًا بالشكل الذي يتناسب مع تأمين مستقبله الكروي، وأن يتساوى مع زميله أحمد مدبولي الذى يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد بدون ضرائب.

ومن جانبها منحت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، مجلس الدراويش المزمع انتخابه في 31 أكتوبر الجارى مهمة إنهاء ملف تمديد تعاقد الثنائى شكرى نجيب وعماد حمدى لاعبا الفريق واللذان تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجديد ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل بعدما فشلت محاولات اللجنة في التوصل لإتفاق نهائي مع نجيب وحمدى لتمديد عقودهم.

ورفضت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى مماطلة الثنائى في حسم ملف تمديد تعاقدهم مع القلعة الصفراء وطلبت منهم تحديد موقفهم النهائي في أسرع وقت، حيث يماطل شكرى نجيب وعماد حمدى في تمديد عقودهم لمدة لثلاث مواسم قادمة مستغلين المشاكل الحالية المحيطة بالاسماعيلى رغبة منهما بناء على تعليمات وكيلي أعمالهما الانتظار لإمكانية التوقيع لأى فريق منافس فى يناير المقبل.