شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأكثر دقة فى التصويب ببطولة العالم لأندية اليد قبل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد المقامة فى السعودية، ويتنافس فى مباريات تحديد أصحاب المراكز من الخامس إلى العاشر، 4 أندية.

ويلتقي اليوم الدحيل القطرى أمام النور السعودى والزمالك أمام الوحدة السعودى لتحديد أصحاب المراكز من الخامس للعاشر.

أما مباراة المركزين الثالث والرابع ستقام بين فريقين البورج الدنماركي أمام بينهاريوس البرازيلي، فيما يتنافس فى مباراة تحديد المركزين الأول والثاني برشلونة الإسبانى أمام ماجدبرج الألماني.

وجاءت أبرز إحصائيات البطولة قبل اليوم الختامى كالتالى :

أقيمت حتي الآن 12 مباراة من أصل 16 لقاء، حيث انتهي11 لقاء بالفوز ومباراة واحدة فقط انتهت بنتيجة التعادل .

الأكثر تهديفا

يعتبر فريق برشلونة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف حيث أحرز 75 هدف من أصل 112 تصويبة بنسبه 67٪؜، يليه نادي الزمالك حيث أحرز 70 هدف من أصل 93 تصويبة بنسبه 75%.

الأكثر دقة في التصويب

نادي الزمالك صوب 93 تصويبة، إستطاع إحراز 70 هدف بنسبه دقه تصويب 75.3٪؜ يليه ماجدبرج برصيد 99 هدف من أصل 138 تصويبة بنسبه 71.7٪؜ .

الأكثر دقه للتهديف من الأجنحة

الزمالك برصيد 16 هدف من 21 تصويبه بنسبه 76.2٪؜

الاكثر دقه في رميات الـ7 أمتار

نادي الزمالك أحرز 6 أهداف من 6 تصويبات بنسبه 100٪؜

الأكثر إحرازا لرميات الـ7 أمتار

فريق الدحيل القطري أحرز 8 أهداف من 12 تصويبه بنسبه 66.7٪؜

الأكثر دقه للتصويب من خارج الـ9 امتار

الزمالك أحرز لاعبوه 19 هدف من 32 تصويبة بنسبة 59.4٪؜

الأكثر تسجيلآ من الـ6 أمتار

نادي برشلونه أحرز 24 هدف من 31 تصويبة بنسبه 77.4٪؜

الأكثر دقة للتصويب من الـ6 أمتار

الزمالك أحرز 10 أهداف من 11 تصويبة بنسبة دقة 90.9٪؜