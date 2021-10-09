شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق باب القيد.. الأهلي يضطر لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادي الأهلي مضطراً لدفع 2.5 مليون جنيه إضافية لنادي سموحة بعد غلق باب القيد رسمياً، وذلك ضمن صفقة شراء حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في سموحة على دفع 17 ونصف مليون جنيه كاش، على أن يتم استعارة 3 لاعبين بقيمة 2.5 مليون جنيه لكل منهم، وفي حال إعارة عدد أقل يتم دفع قيمته بشكل مادي.

وأعار الأهلي الثنائي أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لسموحة وكانت إدارة الأهلي مطالبة بإعارة لاعب أخر للفريق السكندري قبل غلق باب القيد لتجنب دفع 2.5 مليون جنيه إضافية، ولكن لم تنجح المفاوضات مع أكثر من لاعب كما فشلت محاولات الأهلي لشراء لاعب شاب وإعارته لسموحة.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .