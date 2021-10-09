شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف جنيه قيمة إعارة ديفندر الأهلي لفيوتشر لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن قيمة إعارة عربي بدر ديفندر النادي الأهلي لنادي فيوتشر لمدة موسم جاءت مقابل 600 الف جنيه بعد موافقة الإدارة الحمراء على تسويق اللاعب ضمن خطة النادي لإعارة اللاعبين المميزين لاكسابهم مزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للفريق الأحمر.

ويُجيد عربي بدر اللعب في أكثر من مركز أبرزهم الديفندر والظهير الأيمن كما حصل اللاعب الشاب على أكثر من فرصة مع الفريق الأول بالنادي للأهلي، إلا أن تواجد العديد من اللاعبين المميزين في مركزه حال دون حصوله على مزيد من الفرص.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز "الحرس القديم" للمشاركة في مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى، لاسيما أن المارد الاحمر سيخوض مباراتي دور الـ32 ذهابا وإيابا معتمدا على جميع عناصر الفريق المتواجدين منذ الموسم الماضي ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .