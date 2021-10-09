شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل مع عبد الله السعيد بعلامة النصر × صورة بالفوز على ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد برج العرب، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش، وذلك فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

ونشر محمد صلاح صورة عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة عبد الله السعيد، وهما يرفعان أيديهما بعلامة النصر فى إشارة للاحتفال بالفوز الثمين الذى حققه منتخب مصر ليتربع على صدارة مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.



صورة "ستورى" حساب محمد صلاح

يأتى هذا فيما وصل الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، لمباراته رقم 70 مع منتخب مصر، بعدما شارك فى مواجهة المنتخب الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة على استاد برج العرب، وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش، وذلك فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.



محمد صلاح وعبد الله السعيد يحتفلان بالفوز

يذكر أن تلك المباراة تعد الأولى لمحمد صلاح الذى يرتدى فيها شارة قيادة المنتخب المصرى فى مباراة تقام على أرض مصر، بعدما كان قد ارتداها أمام الجابون في الجابون.

وضم تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق و محمد النني و عمرو السولية و محمد صلاح و عبدالله السعيد و عمر مرموش و مصطفى محمد .

خضع الثنائى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، و محمود "الونش"، مدافع المنتخب، لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة المنتخب أمام ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم القادم 2022 المقام في دولة قطر.