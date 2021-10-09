شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يعود إلى القاهرة لاستكمال التأهيل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك اليوم السبت، إلى القاهرة قادمًا من كوت ديفوار من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى، وتعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب.

ووصل سيسيه إلى القاهرة اليوم، السبت، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك برئاسة محمد أسامة.

وكان من المقرر أن يعود سيسيه إلى القاهرة فى الأسبوع الماضى إلا إن بعض الاجراءات وعدم تمكن اللاعب من إجراء مسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا حال دون ذلك.

وأصبح رزاق سيسيه ضمن قائمة الزمالك ولم تتم إعارته مرة أخرى أو الاستغناء عن خدماته بعدما رفضت المحكمة الرياضية الطعن المقدم من الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق لفترتين.